Ο Αντρί Γιαρμολένκο είναι ένας Ουκρανός ποδοσφαιριστής που παίζει στην Γουέστ Χαμ. Ο Αρτέμ Τζιούμπα είναι Ρώσος ποδοσφαιριστής και μάλιστα αρχηγός της εθνικής ομάδας.

Ανάμεσα τους ξεκίνησε μια άγρια κόντρα με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία. «Κάντε κάτι. Φωνάξτε» λέει απευθυνόμενος στους ρώσους συναδέλφους του ο Γιαρμολένκο. «Είμαι περήφανος που είμαι Ρώσος, δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε από την έπαυλή σας» απαντά ο Τζιούμπα.

Όλα άρχισαν όταν ο Γιαρμολένκο έκανε μια ανάρτηση από το σαλόνι του σπιτιού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νωρίτερα κατά την πρώτη μέρα του πολέμου είχε κάνει και μια χορηγία προς τον στρατό της χώρας του.

Ο Γιαρμολένκο λοιπόν που έχει φορέσει 106 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο της Ουκρανίας ζήτησε από τους Ρώσους συναδέλφους του να μην σιωπούν – όπως λέει- σε αυτά που γίνονται.

«Είμαι ο Αντρι Γιαρμολένκο, Ουκρανός διεθνής. Γεννήθηκα στην Αγία Πετρούπολη, αλλά μεγάλωσα στην Ουκρανία και θεωρώ τον εαυτό μου 100% Ουκρανό. Εχω μια ερώτηση για τους Ρώσους παίκτες.» γράφει και συνεχίζει

YARMOLENKO ASK 🇷🇺⚽ TO SHOW BALLS

In an IG video post – West Ham’s A Yarmolenko, speaking in Russian, directly addresses RU footballers:

‘I’m Andriy Yarmolenko, a 🇺🇦 NT player, I was born in St P but grew up in 🇺🇦 & regard myself as 100% Ukrainian. I have a Q for RU players…’ pic.twitter.com/azFJR10D2R

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022