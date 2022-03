Χιλιάδες άνθρωποι στην Ουκρανία εξακολουθούν να παραμένουν στα καταφύγια, μετά την ρωσική εισβολή.

Έχοντας μαζί τους μόνο τα απαραίτητα βρίσκονται για 6η συνεχή ημέρα στα υπόγεια προκειμένου να προστατευτούν.

Ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, βρίσκονται και μικρά παιδάκια.

Το πρακτορείο NEXTA έφερε σήμερα Δευτέρα στο «φως» μία συγκλονιστική εικόνα από ένα από τα δεκάδες καταφύγια, όπου βρίσκονται μικρά παιδάκια και βρέφη.

Αρκετά παιδιά – ίσως από ορφανοτροφείο – βρίσκονται με τρεις γυναίκες σε ένα υπόγειο προσπαθώντας να προστατευτούν από τις βόμβες. Η μια γυναίκα προσπαθεί να κοιμίσει τα βρέφη, ενώ οι άλλες δύο μιλούν στα μεγαλύτερα παιδιά.

«Τι συμβαίνει όταν επικρατεί ησυχία #Παιδιά της Ουκρανίας. Οι «απελευθερωτές» έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό», γράφει η λεζάντα.

Δείτε την συγκλονιστική πραγματικά φωτογραφία:

This is what a quiet hour looks like for #Ukrainian children. The «liberators» did their best. pic.twitter.com/ymxVKs6a3Q

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022