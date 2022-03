Τι και αν βρίσκεται στα 44 του χρόνια; Όχι μόνο δε σκοπεύει να σταματήσει, αλλά έχει ως στόχο να συνεχίσει και μάλιστα για τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμα.

Ο λόγος για τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Παρότι οι Ιταλοί περίμεναν πως η φετινή χρονιά θα ήταν και η τελευταία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο 44χρονος έκλεισε και πάλι στόματα. Πώς; Ανανεώνοντας το συμβόλαιό του με την Πάρμα για ακόμα δύο χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, ο θρύλος της Γιουβέντους, της Πάρμα και γενικότερα του ιταλικού ποδοσφαίρου ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Πάρμα μέχρι το 2024 και έτσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τα 46 του χρόνια.

✍️ Gianluigi Buffon has extended his @ParmaCalcio_en contract until 2024…

🤯 He’s 44 years old. pic.twitter.com/Eed1NkoIaw

— SPORF (@Sporf) February 28, 2022