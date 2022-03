Τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία μετά την στρατιωτική εισβολή δεν έχουν αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο και πόσο μάλιστα και τους Ουκρανούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Γκιμαράες όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-0, στο 62′ λεπτό της αναμέτρησης πέρασε αλλαγή ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού κι ολόκληρο το γήπεδο πρόσφερε ένα θερμό standing ovation στον Ουκρανό επιθετικό, για τις δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα του.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ κατά την διάρκεια του χειροκροτήματος ολόκληρου του γηπέδου ήταν εμφανώς συγκινημένος και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στην πατρίδα του.

Δείτε εδώ το βίντεο του Γιάρεμτσουκ:

Benfica’s Ukrainian striker, Roman Yaremchuk, was moved to tears after being given a massive ovation when he was subbed on and given the captain’s armband ❤️

(via @SLBenfica) pic.twitter.com/EOX1HscaxO

— B/R Football (@brfootball) February 27, 2022