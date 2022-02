Δήμαρχος ουκρανικής πόλης κατήγγειλε την Δευτέρα ρωσική επίθεση με θερμοβαρικό όπλο, σχεδιασμένο να καταστρέφει υποδομές και επίγειες δυνάμεις με ένα σαρωτικό κύμα ακραίας πίεσης και θερμοκρασίας.

Ο ισχυρισμός του δημάρχου της πόλης Οκτρίκα δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί άμεσα, ωστόσο ρεπόρτερ του CNN είχε πρόσφατα αναρτήσει βίντεο που έδειχνε ρωσικούς αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες πυραύλων TOS-1, ένα είδος θερμοβαρικού όπλου, να περνούν τα σύνορα με την Ουκρανία.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022