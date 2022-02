Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για τέταρτη ημέρα, ένα συγκινητικό βίντεο με ουκρανο-γερμανό διερμηνέα να ξεσπά σε κλάματα, ενώ μετέφραζε την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο ανήρτησε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Αυστρία.

Στο μήνυμά τους, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να απωλέσει η Ρωσία το δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και πρόσθεσε.

Πρόσθεσε, δε, ότι η Ρωσία βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, αλλά προειδοποίησε ότι «θα πολεμήσουμε όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα». «Η περασμένη νύχτα στην Ουκρανία ήταν βίαιη, ξανά πυροβολισμοί, και πάλι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών, μη στρατιωτικών υποδομών».

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79

