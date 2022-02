Πανικός επικρατεί στη Ρωσία μετά την απόφαση της Δύσης να επιβληθούν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Εκ των σημαντικότερων είναι ο αποκλεισμός ρωσικών τραπεζών από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, το λεγόμενο Swift.

Σύμφωνα με το BBC ο αποκλεισμός ρωσικών εταιρειών από το SWIFT, θα τους στερήσει την πρόσβαση στις ομαλές και άμεσες συναλλαγές που παρέχει το σύστημα. Αυτό σημαίνει πως οι πληρωμές για τα πολύτιμα ενεργειακά και γεωργικά προϊόντα θα διαταράσσονταν σοβαρά.

Οι τράπεζες που θα αποκλειστούν πρέπει πιθανότατα να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους, προσθέτοντας καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος στη λειτουργία τους. Ο αποκλεισμός σημαίνει δε περικοπή πολύτιμων εσόδων για τη ρωσική κυβέρνηση, που δεν μπορεί να ανακτά τα διεθνή κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της.

Στο περιθώριο αυτό, από το πρωί οι Ρώσοι πολίτες τρέχουν να πάρουν χρήματα από τα μηχανήματα ανάληψης, με τις εικόνες που δημοσιεύονται στα social media να προκαλούν αίσθηση.

Οι ξένοι ανταποκριτές κάνουν λόγο για απειλή bank run, που δεν είναι τίποτε άλλο από την μαζική ανάληψη χρημάτων από τις τράπεζες λόγω του φόβου κατάρρευσης τους.

Σημειώνεται ότι οι πιο γνωστοί τρόποι αποφυγής του φαινομένου είναι η προσωρινή απαγόρευση εκταμίευσης και η εγγύηση της ασφάλειας των καταθέσεων. Κάτι που οι Ρώσοι απεύχονται να ζήσουν.

Τα παρακάτω βίντεο είναι μέσα από εμπορικά κέντρα της πρωτεύουσας. Σύμφωνα πληροφορίες τα χρήματα εξαντλούνται μέσα σε 40 λεπτά.

The Moscow bank run: a queue for a Tinkoff ATM in the Liga shopping center in Khimki. There are about 70 people in line. Eyewitnesses say the money in the ATM runs out within 40 minutes. @bazabazon pic.twitter.com/MTMkEiCRHJ

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) February 27, 2022