Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέκρινε σήμερα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τις ενέργειες της «ναζιστικής Γερμανίας» κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με δειλό και αυτοκτονικό τρόπο, όπως έκανε η ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων που αναμεταδόθηκε στο Facebook.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won’t give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022



Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους Ρώσους να «βγουν» στους δρόμους για να «διαμαρτυρηθούν κατά αυτού του πολέμου».

We have severed diplomatic relations with Russia. For all those who have not yet lost their conscience in Russia, it is time to go out and protest against the war with Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Εξάλλου κάλεσε τους Ουκρανούς να ενταχθούν στις μονάδες εδαφικής άμυνας.

«Αυτοί που έχουν εμπειρία μάχης και μπορούν να ενταχθούν στην άμυνα της Ουκρανίας θα πρέπει να παρουσιαστούν σε κέντρα στρατολόγησης του υπουργείου Εσωτερικών», συνέχισε.

Σε διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Μόσχα.