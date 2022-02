Ρωσικό ελικόπτερο ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν οι ουκρανικές δυνάμεις και, μάλιστα, έδωσαν βίντεο στη δημοσιότητα.

Footage of Russian helicopter, claimed to be downed by Ukrainian forces, was shared as Russia’s military operation on Ukraine continues pic.twitter.com/Hg4pEoJoZq

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, ο ουκρανικός στρατός συνέλαβε έναν από τους πιλότους. Το ελικόπτερο είναι ένα Ka-52 και καταρρίφθηκε στο Χοστόμελ, λίγο έξω από το Κίεβο. «Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το «λευκορώσικο» V», αναφέρει χρήστης του Twitter που έχει αναρτήσει το παρακάτω βίντεο.

Russian Ka-52 shot down in Hostomel from up close. You can clearly see the ‘Belarusian’ V marking. One of the pilots has been taken prisoner. pic.twitter.com/EymYhnohoe

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) February 24, 2022