Καταφύγιο στους σταθμούς του μετρό του Κιέβου έχει βρει από το πρωί ο άμαχος πληθυσμός, την ώρα που ρωσικά ελικόπτερα πλησιάζουν όλο και περισσότερο την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Παρόλο που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, από το πρωί σε πολλές πόλεις της χώρας επικρατεί πανικός και στο Κίεβο οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι είναι μποτιλιαρισμένοι από οχήματα που εγκαταλείπουν την πόλη.

A father reassures his son as his family takes refuge in a metro station in Kyiv on Thursday morning. 😢🙏pic.twitter.com/Edsl6UiDix

— Retweet📲Master (@IndictPOTUS45) February 24, 2022