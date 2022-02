Εκρήξεις που παραπέμπουν σε βομβαρδισμό από πυροβολικό ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και στο Ελένκοβα, χωριό της ίδιας περιοχής, στην Ουκρανία.

Πρόκειται για περιοχές που αμφότερες ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρία.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ανέφερε «πολλαπλά περιστατικά βομβαρδισμών κατά μήκος της οριογραμμής στην ανατολική Ουκρανία» χωρίς να δώσει πάντως λεπτομέρειες.

Δείτε βίντεο

Video from Donetsk shows shelling. DPR says it’s Ukraine firing and they are replying fire. #Донецк pic.twitter.com/kVuYcQWLTw — Костя (@Kostyaosint) February 17, 2022

🇺🇦⚡🇷🇺⚡Conflict Zone | Donbass Residents of one of the central districts of Donetsk – Kalininsky – report that shelling «is decently audible even with closed windows.#Ukraine #Russia #Donbass pic.twitter.com/RAVqcR31Gl — The Rage X – Conflict News (@the_ragex) February 17, 2022

🚨🚨🇷🇺🇺🇦

Reports of a power outage in the city of Donetsk, shelling is also heard in the center of Donetsk, Ukraine 📍

#Russia #Ukraine #Donetsk

#Донецк

pic.twitter.com/Cr1nvWHqYd — California🇺🇸🦅 (@OldPrague) February 17, 2022

Αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, οι Ρωσόφωνοι αυτονομιστές έκαναν λόγο για τέσσερις επιθέσεις από τον ουκρανικό στρατό το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους εκπρόσωποι των υποστηριζόμενων από τη Μόσχα αυτονομιστών στην ανατολική επαρχία Ντονμπάς, οι ουκρανικές δυνάμεις άνοιξαν τέσσερις φορές πυρ κατά των Ρωσόφωνων την Τετάρτη και γίνεται έρευνα εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρά είναι τα περιστατικά που κατήγγειλαν οι Ρωσόφωνοι, οι οποίοι έχουν κηρύξει την ανεξαρτησία τους από την Ουκρανία (πρόκειται για τις αυτοαποκαλούμενες Δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ). Τη σχετική είδηση διέψευσε πάντως στο Reuters ο υπεύθυνος Τύπου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα δεν απάντησαν στα πυρά Ρωσόφωνων.

Παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επεσήμαναν ότι έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά ρίψης οβίδων κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των φιλορώσων ανταρτών και του ουκρανικού στρατού, δήλωσε διπλωματική πηγή.

Περιστατικά πυροβολισμών εκατέρωθεν λαμβάνουν χώρα τακτικά τα τελευταία τουλάχιστον οκτώ χρόνια στην περιοχή όπου μαίνονται αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του ουκρανικού στρατού και των Ρωσόφωνων που στηρίζει η Μόσχα με διάφορους τρόπους. Σοβαρό είναι το τίμημα που πληρώνει και ο ντόπιος άμαχος πληθυσμός. Η Μόσχα φέρεται να επιζητεί την ανάδειξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών ώστε να δηλώσει ότι σπεύδει προς βοήθεια των αδελφών Ρώσων εντός της Ουκρανίας.