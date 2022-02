Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Μπαρτσελόνα κατά την χειμερινή περίοδο ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έκλεψε τις εντυπώσεις και έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του κατά την διάρκεια της χθεσινής προπόνησης των μπλαουγκράνα.

Ο Ομπαμεγιάνγκ το πρωί της Πέμπτης (10/2) ήταν από τους πρώτους που πήγε στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα με τους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από το προπονητικό κέντρο να αντικρίζουν εντυπωσιασμένοι όταν είδαν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας να φτάνει με μία εντυπωσιακή Ferrari 488 GTB.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει μεγάλη αγάπη για τα γρήγορα αυτοκίνητα, καθώς έχει ακόμα στην κατοχή του μια Lamborghini Aventador, μια Ferrari 812 Superfast και ένα Range Rover Sport Mansory.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο συγκαταλέγεται στην κατηγορία των supercar και αποτελείται από έναν V8 κινητήρα χωρητικότητας 3,9 λίτρων η απόδοση του οποίου φτάνει μέχρι τους 670 ίππους. Πιάνει τα 100χλμ σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 330 χλμ./ώρα. Χρειάζεται μόλις 7,6 δευτερόλεπτα για να φτάσει στα 200 χλμ/ώρα. Η τιμή μιας Ferrari 488 GTB, ακόμα και μεταχειρισμένης, μπορεί να φτάσει να κοστίζει ακόμα και 400.000 ευρώ.

