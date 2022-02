Μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες συνέβη σαν σήμερα, 64 χρόνια πριν, όταν έχασαν τη ζωή τους 23 άνθρωποι στη μοιραία πτήση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατά την αναχώρηση της ομάδας από τη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή των Κόκκινων Διαβόλων στη βάση της συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ριμ του Μονάχου λόγω χιονοθύελλας.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος δε γίνεται να ξεχάσει την απίστευτη αυτήν τραγωδία, με τον Ολυμπιακό να τιμά τη μνήμη των θυμάτων της 6ης Φεβρουαρίου 1958 με μια ανάρτηση στα social media.

«6 Φεβρουαρίου 1958, 15:04 – Σαν σήμερα πριν από 64 χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκε. Στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής καταστροφής του Μονάχου» έγραψε στην ανάρτησή του ο Ολυμπιακός.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σύλλογος του Μάντσεστερ άλλαξε το logo στα social media, χρησιμοποιώντας για έμβλημα ένα ασπρόμαυρο ρολόι που είναι σταματημένο στην ώρα του δυστυχήματος, ενώ δημοσίευσε και ένα συγκινητικό video με τα θύματα της τραγωδίας.

Δείτε την ανάρτηση των Πειραιωτών:

6th February 1958, 15:04 – 64 years ago today, but never forgotten. In loving memory of the victims of the Munich air disaster.#FlowersOfManchester #NeverForgotten @ManUtd pic.twitter.com/xI8cxqUmCF

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) February 6, 2022