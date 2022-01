Αγανακτισμένοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ προσφέρονται να κρύψουν και να φροντίσουν χιλιάδες ανεπιθύμητα χάμστερ, μετά την απόφαση των αρχών να θανατώσουν χιλιάδες από τα τρωκτικά για τον φόβο μετάδοσης του κοροναϊού.

Έντεκα χάμστερ βρέθηκαν θετικά στον ιό σε pet shop όπου νόσησαν εργαζόμενοι, ανακοίνωσε την Τρίτη η κυβέρνηση, η οποία έδωσε εντολή για αναστολή της εισαγωγής τρωκτικών και άμεση θανάτωση περίπου 2.000 χάμστερ. Για όσους αγόρασαν χάμστερ μετά τις 22 Δεκεμβρίου εκδόθηκε «ισχυρή σύσταση» να τα παραδώσουν και να υποβληθούν σε τεστ κοροναϊού.

Η εντολή μαζικής θανάτωσης φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς κατοίκους της πόλης, οι οποίοι συνεχίζουν να υπομένουν σκληρά και για πολλούς παράλογα μέτρα κατά της πανδημίας, με τα σχολεία και τα γυμναστήρια να παραμένουν κλειστά και την εστίαση να κλείνει στις 6 το απόγευμα.

Η απόφαση για τα χάμστερ προκάλεσε μαζική κατακραυγή, μεταδίδει το Reuters. Σχεδόν 3.000 φιλόζωοι δημιούργησαν ομάδες στο Telegram και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσφέρθηκαν να υιοθετήσουν παράνομα τα καταδικασμένα χάμστερ, αναφέρουν οι ανταποκριτές της Washington Post.

YOU DO NOT HAVE TO SURRENDER YOUR PET!

They are your property by law. This is why AFCD are making anyone that does sign a surrender/waiver form which gives them permission to TAKE your pet.

Unless you give permission (PLEASE DO NOT), they cannot take your animals. pic.twitter.com/nOMoHYEx1Q

— Hong Kong Animal Law and Protection Organisation (@HongKongALPO) January 20, 2022