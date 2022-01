Στο σόου Savage x Fenty Vol.3, του περασμένου Σεπτεμβρίου, είδαμε τη Λούρδη Λεόν να κάνει το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για την εταιρεία εσωρούχων της Ριάνα, όπου φόρεσε ένα σετ από λάτεξ και έδειξε τις χορευτικές της ικανότητες.

Αυτή τη φορά επέστρεψε για την καμπάνια της μάρκας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό των μοντέλων Tess McMillan, Quannah Chasinghorse, Nyja και άλλων.

Ποζάρει επίσης με την ιδρύτρια Ριάνα, κάνοντας αυτή την πρώτη φορά που πρωταγωνιστούν μαζί σε μια καμπάνια μόδας, ίσως σε μια από τις καλύτερες που είδαμε τελευταία.

Οι διαφημίσεις της εταιρείας για τον V-Day τιτλοφορούνται «Love On The Edge» (ναι, αυτό είναι ένα αναιδές νεύμα στο θρυλικό τραγούδι της Ριάνα «Love on the Brain») και παρουσιάζουν στυλ από τις νέες συλλογές Glossy Flossy και Lace’d Up και #SavageXFentyBeauty Gloss Bomb Heat σε Lavender Savage.

Η καμπάνια έρχεται αφότου η Savage x Fenty ανακοίνωσε πρόσφατα την πρώτη της τοποθεσία λιανικής πώλησης στο Λας Βέγκας αυτόν τον μήνα, με επερχόμενα περισσότερα εγκαίνια καταστημάτων στο Λος Άντζελες, το Χιούστον, τη Φιλαδέλφεια φέτος.

