Η ΕΕ πρέπει να κάνει τους πολίτες της να νιώθουν ασφαλείς «από όπου κι αν προέρχονται, όποιον κι αν αγαπούν», τονίζει η υποψήφια Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικά εικοσιτετράωρα πριν από την εκλογική διαδικασία για την ηγεσία του ΕΚ που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο.

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει γυναίκα την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» αναφέρει η Μαλτέζα υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Προέρχομαι από μια οικογένεια στην οποία κανείς δεν ήταν στην πολιτική. Άρχισα να ενδιαφέρομαι για την πολιτική ως φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο, όπου τέθηκε ένα θεμελιώδες ερώτημα: Θέλεις η χώρα σου να γίνει μέλος της ΕΕ ή θέλεις να μείνει εκτός;

Επέλεξα το ότι θέλω να γίνει μέλος της ΕΕ. Πέρασα λοιπόν χρόνια κάνοντας εκστρατεία. Αυτό πυροδότησε την αγάπη για την Ευρώπη. Θα ήθελα το ΕΚ να περάσει τη φούσκα του Στρασβούργου και των Βρυξελλών. Όλα μου τα ταξίδια από τη θέση της Αντιπροέδρου του ΕΚ ήταν σε πρωτεύουσες οι οποίες είχαν λαχτάρα να φανούν περισσότερο και να έχουν περισσότερη πρόσβαση στην ηγεσία αυτής της ΕΕ και πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον πιο ισχυρό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιάσουμε το καλύτερο παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο με τις ιδέες μας, με την ενδυνάμωση, με τη δυνατότητα ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν στην ΕΕ» σημειώνει η κ. Μέτσολα.

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.

That’s why I am standing to be the next President of our European Parliament.#Metsola4EU #Believepic.twitter.com/WaKkzX3P77

