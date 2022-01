Ένας άνδρας από τις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το πέος του έχει συρρικνωθεί σχεδόν κατά 4 εκατοστά λόγω της Covid και μάλιστα οι γιατροί του λένε ότι η μείωση θα είναι μόνιμη.

Ο ανώνυμος Αμερικανός είπε ότι η διαρκής επίδραση του ιού έχει βλάψει την αυτοπεποίθησή του.

Πριν την πανδημία, ο 30χρονος άνδρας είπε ότι το μέγεθος του πέους του ήταν πάνω από το μέσο όρο. Αφού κόλλησε κοροναϊό τον Ιούλιο του 2021 και νοσηλεύτηκε, παρατήρησε ότι το μόριο του είχε μειωθεί κατά 3,8 εκατοστά (1,5 ίντσα).

«Φαίνεται ότι ο κοροναϊός μου άφησε ένα διαρκές πρόβλημα. Το πέος μου έχει συρρικνωθεί» έγραψε ο άνδρας στο τελευταίο podcast του Slate “How to Do It | Sex Advice with Stoya and Rick”, ο οποίος δεν αποκάλυψε αν έχει εμβολιαστεί ή όχι.

«Οφείλεται προφανώς σε αγγειακή βλάβη και οι γιατροί μου φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι πιθανό να είναι μόνιμο».

Τι λένε οι ειδικοί

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, οι ουρολόγοι κάνουν λόγο για πραγματικό φαινόμενο, δίνοντάς του την ονομασία «Covid Dick», καθώς το πέος μπορεί να μικρύνει λόγω βλάβης στα αιμοφόρα αγγεία.

Παλαιότερη έρευνα εξάλλου του University College του Λονδίνου, στην οποία πήραν μέρος 3.762 άτομα, έδειξε ότι ένα από τα 203, αλλά πιο σπάνια μακρά συμπτώματα του κοροναϊού, είναι η σμίκρυνση του πέους.

Η Αμερικανίδα ουρολόγος Ashley Winter MD εξήγησε ότι η συρρίκνωση του πέους μετά τον κοροναϊό είναι ένα «ντόμινο φαινόμενο της στυτικής δυσλειτουργίας».

«Είναι αλήθεια ότι η στυτική δυσλειτουργία οδηγεί σε βράχυνση. Όταν το πέος δεν τεντώνεται μόνο του καθώς δεν αιματώνεται, μπορεί να οδηγήσει σε βράχυνση του πέους» πρόσθεσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι οι άνδρες κινδυνεύουν με σμίκρυνση μόνο εάν η αιτία της στυτικής δυσλειτουργίας τους είναι φυσική, όπως ο καρκίνος. Από την άλλη, οι ψυχολογικές αιτίες της στυτικής δυσλειτουργίας, όπως το άγχος για τη σεξουαλική απόδοση ή η κατάθλιψη, δεν συνδέονται με τη συρρίκνωση του πέους.

Τα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι ο κορονοϊός μπορεί στην πραγματικότητα να εισέλθει και επομένως πιθανόν να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του πέους.