Με μια λιτή ανάρτηση στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η καθηγήτρια Ιστορίας Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική Σχολή Αθηνών και συγγραφέας Λένα Διβάνη ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση της.

Αφορμή όπως άφησε να εννοηθεί είναι η κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια.

Στην ανάρτησή της, η καθηγήτρια που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο ελληνική και βαλκανική ιστορία εξωτερικής πολιτικής του 20ού αιώνα σε προπτυχιακό επίπεδο και μειονοτικά προβλήματα των Βαλκανίων σε μεταπτυχιακό, χρησιμοποιεί στίχους από ποίημα του William Butler Yeats.

Η φωτογραφία από το βανδαλισμένο πανεπιστήμιο

Μάλιστα συνοδεύει το κείμενό της με μια φωτογραφία από ένα βανδαλισμένο χώρο ελληνικού πανεπιστημίου.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της αναφέρει:

«Το ελληνικό πανεπιστήμιο μου θυμίζει όλο και πιο πολύ τους στίχους από το Second coming του Yeats:

The best lack all conviction, while the worst

Are full of passionate intensity…

Άρα κατά πάσα πιθανότητα the center cannot hold.

Γι αυτό και σήμερα υπέβαλα την παραίτησή μου από τη σχολή».