Δύο σε στιλ vintage λιθογραφίες παρουσίασε το Studio Dorothy με τα ονόματα συγκροτημάτων και μουσικών από την ηλεκτρονική και εναλλακτική μουσική να αντικαθιστούν στο ηλιακό μας σύστημα τον ήλιο, τους πλανήτες, τα φεγγάρια και τους άλλους δορυφόρους.

«Όπως οι πλανήτες διαγράφουν τροχιά γύρω από τον ήλιο και τα φεγγάρια γύρω από τους πλανήτες, οι νέες μας λιθογραφίες του ηλιακού συστήματος χαρτογραφούν την ισχυρή έλξη και επιρροή που μπάντες όπως οι Kraftwerk, οι CAN, οι Beatles και οι Velvet Underground άσκησαν η μία στην άλλη αλλά και στις (μουσικές) σκηνές και τα συγκροτήματα που ακολούθησαν» σημειώνουν από το βρετανικό στούντιο.

Η πρώτη λιθογραφία, με τίτλο «Ηλεκτρονικό ηλιακό σύστημα», απεικονίζει την «τροχιακή» έλξη μεταξύ εμβληματικών συγκροτημάτων και μουσικών της electronic dance music και της progressive music μέσα στα αντίστοιχα μουσικά είδη τους.

Η γερμανική μπάντα Kraftwek είναι στο κέντρο, ενώ σε κοντινή τροχιά είναι οι CAN, ο Brian Eno και οι Depeche Mode. «Ταξιδεύοντας» πιο έξω, οι πρωτοπόροι του acid house – Phuture, Juan Atkins, Derrick May Kevin και Saunderson – διαγράφουν τροχιά πέριξ των τιτάνων της techno, Belleville Three. Οι Radiohead, Autechre, Boards of Canada, Oneothrix Point Never και Squarepusher κρατούν συντροφιά στην τροχιά των Aphex Twin. Ως κομήτης τρυπάει το ηλιακό σύστημα η Delia Derbyshire από το BBC Radiophonic Workshop με την σκαπανέα της techno, Bjork ακριβώς δίπλα.

Εν τω μεταξύ, στη λιθογραφία «Εναλλακτικό ηλιακό σύστημα» το Studio Dorothy εικονοποιεί την κοσμικών διαστάσεων επιρροή συγκροτημάτων που κυριάρχησαν σε μουσικά είδη όπως brit pop, pop rock, punk rock και άλλα. Ακτινοβολώντας τη δύναμή τους, στο κέντρο είναι οι Beatles με τους Rolling Stones, Pink Floyd, David Bowie και Velvet Underground σε κοντινή τροχιά.

Λίγο πιο έξω, οι Ramones ως πλανήτης punk, με τους New York Dolls, Television, Talking Heads, Patti Smith και Βlondie να διαγράφουν τροχιά γύρω του. Στις άκρες του «ηλιακού συστήματος», οι Pixies, Breeders και Sonic Youth διαγράφουν τροχιά γύρω από τον πλανήτη Nirvana. Το σύστημα συμπληρώνεται με τους Joy Division «ως ένα σμάρι αστεροειδών που διαγράφει τη δική του τροχιά γύρω από τον ήλιο, και ο Jimi Hendrix είναι ένας κομήτης ο οποίος διαπερνά λαμπερός τις τροχιές άλλων θρύλων της κιθάρας: των Led Zeppelin, Cream και Yardbirds», όπως εξηγούν από το στούντιο.

