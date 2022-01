Παρότι προηγήθηκε με τα γκολ των Μανέ και Σαλάχ, η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το Στάμφορντ Μπριτζ. Το τελικό 2-2 με την Τσέλσι, άνοιξε την… ψαλίδα από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να απέχει 11 πόντους από την αρμάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου, ο Κώστας Τσιμίκας έβγαλε 90λεπτο, προσθέτοντας ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού ήταν από τους καλύτερους και πιο δραστήριους παίκτες των Reds. Τα αποθεωτικά σχόλια δίνουν και παίρνουν στο Νησί, με τον 25χρονο να έχει 74 ενέργειες με την μπάλα και μαζί με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ήταν πρώτος στη σχετική κατηγορία της Λίβερπουλ.

Οι παίκτες του Κλοπ έπαιξαν πολύ από τη μεριά του Τσιμίκα, με τον Έλληνα αμυντικό να μετράει πολλές κερδισμένες μονομαχίες και ακρίβεια στις πάσες που έφτασε στο 71%. Ο αμυντικός των Reds… όργωσε την αριστερή πτέρυγα, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις και στην μεγάλη περιοχή της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Τσιμίκα:

Ενέργειες με την μπάλα: 74

Πάσες: 27/38 (71%)

Σέντρες: 2/9

Ντρίμπλες: 2/2

Απομακρύνσεις 2

Κλεψίματα: 2

Τάκλιν: 2

Μονομαχίες: 5/7

Αποθέωση από τους οπαδούς των Reds

Από την πρώτη στιγμή, ο Τσιμίκας μπήκε στην καρδιά των φιλάθλων της Λίβερπουλ. Η εκτίμηση προς το πρόσωπό του είναι δεδομένη, με τους οπαδούς των Reds να μένουν… ήσυχοι με τον Έλληνα αμυντικό στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Οι φίλαθλοι των Reds στάζουν… μέλι για τον Έλληνα αμυντικό, με το twitter να «πλημμυρίζεται» από αποθεωτικά σχόλια για τις ικανότητες του 25χρονου μπακ.

Konate, Jota, Thiago (when available), Tsimikas have been good. We desperately need to shed dead-weight as we cannot afford to win leagues based off 85-90 pts like Arsenal and Man Utd used to enjoy. — Ayan Banerjee (@_ronty_) January 2, 2022

Tsimikas by a distance our best player there. I’d give him a go on the wing over Afcon, not like we’ve got any other options anyway — JS (@js_s27) January 2, 2022

Tsimikas is top 2 left backs in the premier league — John O Sullivan (@Corballyred) January 2, 2022

God I love Tsimikas, what a player — Rain (@RainTempest_) January 2, 2022

Σε άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, ο Κώστας Τσιμίκας κέρδισε τους πάντες με την εμφάνισή του, με τους αριθμούς να λένε… πολλά.