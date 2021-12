Το Ιράν χρησιμοποίησε έναν πύραυλο εκτόξευσης δορυφόρων προκειμένου να στείλει τρεις συσκευές έρευνας στο διάστημα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, χωρίς να διευκρινίζει αν ο πύραυλος τέθηκε σε τροχιά.

Το Ιράν, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πυραύλων στη Μέση Ανατολή, έχει αποτύχει αρκετές φορές στην εκτόξευση δορυφόρων τα τελευταία χρόνια λόγω τεχνικών θεμάτων.

Ο εκπρόσωπος Αχμάντ Χοσεΐνί δήλωσε πως ο πύραυλος μεταφοράς δορυφόρων «Simorgh» εκτόξευσε τρεις ερευνητικές συσκευές σε ύψος 470 χλμ.

«Οι ερευνητικοί στόχοι που είχαν τεθεί για αυτή την εκτόξευση επιτεύχθηκαν», δήλωσε ο Χοσεΐνί, σε σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. «Αυτό έγινε ως προκαταρκτική εκτόξευση. Θεού θέλοντος, θα έχουμε μια λειτουργική εκτόξευση σύντομα».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα αυτού που, όπως είπε, ήταν η πυροδότηση του πυραύλου εκτόξευσης.

