Διάφορα αναμνηστικά από τον εμφύλιο πόλεμο, όχι όμως και ο θησαυρός που περίμεναν: η χρονοκάψουλα που είχε θαφτεί πριν 134 χρόνια κάτω από τη βάση του αγάλματος του στρατηγού Ρόμπερτ Λι στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια αποκάλυψε τα μυστικά της σήμερα, χωρίς όμως να ικανοποιήσει τους αμερικανούς συλλέκτες που την περίμεναν με ανυπομονησία.

Μέσα στο κουτί, οι ειδικοί του τμήματος Ιστορικών Πόρων της Πολιτείας της Βιρτζίνια βρήκαν σφαίρες του εμφυλίου, χαρτονομίσματα και κέρματα που είχε κόψει η κυβέρνηση των Νοτίων, εφημερίδες και περιοδικά, ένα Αλμανάκ του 1887, βιβλία, Βίβλο και έγγραφα μασονικών στοών της περιοχής.

Δύο μικρά ξυλόγλυπτα – τα μασονικά σύμβολα του γνώμονα και του διαβήτη – και σημαία της Συνομοσπονδίας βρίσκονταν μέσα σε έναν φάκελο.



Σφαίρα σφηνωμένη σε ξύλο, ένα από τα αντικείμενα της χρονοκάψουλας (φωτογραφία Reuters/Jay Paul)

Σύμφωνα με τους ειδικούς το ξύλο των γλυπτών προέρχεται από το δέντρο όπου βρισκόταν ο τάφος του Τόμας «Στόουνγουελ» Τζάκσον, στρατηγού της Συνομοσπονδίας των Νοτίων.

Σε ένα από τα βιβλία υπήρχε σελιδοδείκτης με το προφίλ του στρατηγού Λι. Το κουτί περιείχε επίσης θραύσμα από βόμβα που χρησιμοποιήθηκε στη μάχη του Φρεντέρικσμπεργκ, το 1862.

Το χαρακτηριστικότερο αντικείμενο ήταν το σχέδιο γυναίκας, γονατισμένης μπροστά στο φέρετρο του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 14 Απριλίου 1865. Το σκίτσο αυτό είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Harper’s Weekly δύο εβδομάδες αργότερα.

Οι συλλέκτες ήλπιζαν ότι στο κουτί θα υπήρχε φωτογραφία του Λίνκολν στο φέρετρό του.

A second time capsule found beneath a Robert E. Lee statue removed in Richmond, VA this year has been opened.

The capsule, from 1887, includes books, coins, and a piece of wood with a bullet. pic.twitter.com/6QMsJajkHh

— The Recount (@therecount) December 28, 2021