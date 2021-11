Ένας πιτσιρικάς έκλεψε την παράσταση μετά την λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ξέφυγε από την επιτήρηση των σεκιούριτι και βρέθηκε μια ανάσα από τα είδωλα του. Για την ακρίβεια βρέθηκε δίπλα σε τρεις σουπερ σταρ του ποδοσφαίρου όμως τους αγνόησε επιδεικτικά.

Ο μικρός φίλος της Σίτι αδιαφόρησε για την παρουσία των Μέσι, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και έτρεξε να ζητήσει την φανέλα του Μπερνάντο Σίλβα, ο οποίος ήταν ένας από του μεγάλους πρωταγωνιστές της χθεσινής βραδιάς για το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα.

This young fan made sure to get MOTM Bernardo Silva’s jersey 💙

(via @btsportfootball )pic.twitter.com/EkB3HdhT7G

— B/R Football (@brfootball) November 24, 2021