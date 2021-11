Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου, ο Φρεντι Μέρκιουρι, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Queen με τη μαγευτική φωνή, πεθαίνει από AIDS σε ηλικία 45 μόλις ετών. Ήταν και εξακολουθεί να είναι για πολλούς, ο πιο χαρισματικός τραγουδιστής όλων των εποχών.

Ο διάσημος τραγουδιστής, ονόματι Φαρόκ Μπουλσάρα γεννήθηκε στη Ζανζιβάρη. Το 1955 στάλθηκε πίσω στην Ινδία St. Peter»s School, ένα αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στο Panchgani, 250 χμ περίπου από τη Βομβάη (το σημερινό Mumbai). Εκεί πήρε το παρατσούκλι «Φρέντι» που θα κρατούσε για όλη του τη ζωή. Ο διευθυντής του σχολείου παρατήρησε το μουσικό ταλέντο του Φρέντι και πρότεινε στους γονείς του να πάρει μαθήματα πιάνου, πράγμα που έγινε. Επίσης τραγουδούσε στην χορωδία του σχολείου. Στην ηλικία δώδεκα ετών προσχώρησε στο πενταμελές μουσικό συγκρότημα The Hectics το οποίο έπαιζε σε διάφορες κυρίως σχολικές εκδηλώσεις.

Όταν οι Queen συστήθηκαν στον κόσμο

Ο Μέρκιουρι (που τότε λεγόταν ακόμη Φρέντι Μπουλσάρα) ήρθε μέσω του συμφοιτητή του Tim Staffell σε επαφή με το συγκρότημα Smile. Το τρίο αυτό είχε ιδρυθεί το 1968. Τα μέλη εκτός του Staffell ήταν οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ.

Το 1969 έγινε τραγουδιστής του συγκροτήματος Ibex από το Λίβερπουλ, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σεWreckage. Στις συναυλίες έπαιζαν πολλές φορές το Jailhouse Rock, που αργότερα θα έπαιζαν συχνά και οι Queen. Το 1970 είχε μερικές εμφανίσεις ως τραγουδιστής των Sour Milk Sea.

Οι Smile διαλύθηκαν επειδή ο Tim Staffell τους εγκατέλειψε. Οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Φρέντι Μέρκιουρι δεν πτοήθηκαν από την αποχώρησή του και ίδρυσαν το δικό τους συγκρότημα, το οποίο ο Μέρκιουρι ονόμασε Queen, ο οποίος σχεδίασε μάλιστα και το λογότυπο. Το 1971 προσχώρησε ως τελευταίο μέλος του συγκροτήματος ο μπασίστας Τζον Ντίκον.

Προσωπική ζωή

Σύντροφος του Μέρκιουρι ήταν για αρκετά χρόνια της δεκαετίας του 1970 η Mary Austin. Η σχέση τους έληξε όταν ο Μέρκιουρι παραδέχτηκε την ομοφυλοφιλία του. Διατήρησαν όμως και στο εξής στενή φιλία. Αργότερα η Austin έγινε η κύρια κληρονόμος της περιουσίας του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ο Μέρκιουρι ζούσε στη Νέα Υόρκη και στο Μόναχο, όπου ηχογράφησε διάφορα άλμπουμ έχοντας σχετικά ήσυχη προσωπική ζωή.

Στα μέσα της δεκαετίας μετακόμισε στο Κένσινγκτον του Λονδίνου. Σύντροφός του από το 1985 μέχρι το 1991 ήταν ο Τζίμ Χάτον.

Το AIDS

Τον Οκτώβριο του 1986, ο Βρετανικός Τύπος έγραφε ότι ο Μέρκιουρι είχε διαγνωσθεί με τον ιο του HIV σε μια κλινική της Χάρλει Στριτ, ωστόσο μιλώντας στη Sun, ο Μέρκιουρι διέψευσε τα δημοσιεύματα.

Παρά τις διαψεύσεις του, ο Βρετανικός τύπος συνέχιζε να διαδίδει φήμες, βασιζόμενος στην εμφάνιση του Μέρκιουρι που σε κάθε live φαινόταν όλο και πιο εξασθενημένος. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Τζίμ Χάτον, είχε διαγνωστεί πράγματι με AIDS λίγο μετά το Πάσχα του 1987.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Μέρκιουρι έγινε στα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία στις 18 Φεβρουαρίου του 1990 στο Dominion Theatre του Λονδίνου, με τον Μέρκιουρι εμφανώς αδυνατισμένο και καταπονημένο.

Μετά από αυτή του την εμφάνιση, οι δημοσιογράφοι κυριολεκτικά τον καταδίωκαν προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν τη φήμη της ασθένειας του και τελικά στις 22 Νοεμβρίου του 1991, ο Μέρκιουρι κάλεσε τον μάνατζερ των Queen Τζιμ Μπιτς και την επόμενη ημέρα έβγαλαν στις εφημερίδες την εξής ανακοίνωση:

«Μετά τα αμέτρητα δημοσιεύματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι έχω βγει θετικός στον ιό HIV και έχω AIDS. Αισθάνθηκα σωστό να κρατήσω αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές μέχρι σήμερα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων γύρω μου.

Ωστόσο, έχει έρθει η ώρα τώρα για τους φίλους και τους φαν μου σε όλο τον κόσμο να μάθουν την αλήθεια και ελπίζω ότι όλοι θα μου σταθούν στην καταπολέμηση αυτής της τρομερής ασθένειας. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής μου ήταν πάντα πολύ ιδιαίτερη για μένα και είμαι γνωστός για την απουσία μου από συνεντεύξεις. Παρακαλώ να κατανοήσετε αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί».

Το τέλος

Το βράδυ της 24ης Νοεμβρίου 1991, λίγο περισσότερες από 24 ώρες μετά την δημοσίευση της δήλωσης αυτής, ο Μέρκιουρι πέθανε σε ηλικία 45 ετών στο σπίτι του στο Κένσινγκτον. Η επίσημη αιτία του θανάτου ήταν αδυναμία του οργανισμού λόγω AIDS να ανταπεξέλθει στη βρογχική πνευμονία.

Οι επιτυχίες που ακούγονται μέχρι σήμερα

Οι Queen ξεχώρισαν με τις μουσικές τους επιτυχίες, ενώ τα τραγούδια τους ακούγονται μέχρι και σήμερα. Το περιβόητο Bohemian Rapsody έχει ξεσηκώσει τα πλήθη ακόμη και ποδοσφαιρικών αγώνων, με τον κόσμο να τραγουδάει δυνατά όλους τους στίχους του τραγουδιού δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. I want to break free , We are the champions , Don»t stop me now και πολλά άλλα ξεσηκώνουν ακόμη και σήμερα τους πάντες.

Η ταινία που έσπασε τα ταμεία

Η ταινία ακολουθεί την ανοδική πορεία των Queen με τον Freddie Mercury να βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας. Η ταινία είναι ντυμένη με τα εμβληματικά τραγούδια της μπάντας και τον επαναστατικό τους ήχο.