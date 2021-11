Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο επέστρεψε από τη διακοπή η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς διαλύθηκε από τη Γουότφορντ η οποία έκανε… πάρτι και νίκησε με 4-1! Μια ακόμη ήττα για τους «κόκκινους διαβόλους» που δε λένε να σηκώσουν κεφάλι και βλέπουν συνεχώς να αφήνουν βαθμούς από εδώ κι από εκεί, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσιερ να ετοιμάζεται να πει «αντίο»…

Και αυτό επαληθεύεται στον βαθμολογικό πίνακα. Όχι μόνο από τους λιγοστούς πόντους που έχει η Γιουνάιτεντ, αλλά και από τις διάφορες που έχει με τον πρώτο και με τον τελευταίο.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει 12 βαθμούς λιγότερους από την πρώτη Τσέλσι. Την ίδια ώρα έχει 11 περισσότερους από την τελευταία Νιούκαστλ. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν; Πως οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται αυτή τη στιγμή πιο κοντά στον… πάτο παρά στην κορυφή…

Manchester United are now closer to bottom (11 points) than first (12 points) in the Premier League. [whoscored] #MUFC pic.twitter.com/BjoCj48zcH

— RouteOneFootball (@Route1futbol) November 20, 2021