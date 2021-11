Δημόσια συγγνώμη από τη Μαρία Μπακοδήμου ζήτησε η Κατερίνα Καινούργιου τα σχόλια που είχε της είχε κάνει με αφορμή της αυστηρή κριτική τη στη Μάρα Μεϊμαρίδη στο «Just the two of us»

«Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα στεναχωρήθηκα με την κριτική στην κυρία Μάρα που την αγαπάω πάρα πολύ και μέσα από την εκπομπή μου ίσως ήμουν λίγο σκληρή με τη Μαρία χωρίς να πω το όνομά της, το υπονόησα. Με είχε πιάσει ο Νίκος να μου πει ότι στεναχωρήθηκε αλλά και η ίδια με πολύ γλυκό τρόπο μου είπε “Με στεναχώρησες με αυτό που είπες την περασμένη εβδομάδα. Μου φάνηκε σαν να έχεις κάτι μαζί μου. Ένιωσα αδικημένη και στεναχωρήθηκα από το σπίτι μου”.

Ειλικρινά να πω ένα συγγνώμη και παρόλο που ήμασταν μαζί μετά πήγαμε και στα μπουζούκια με την Μαρία περάσαμε τέλεια, όμως ένιωσα ότι την αδίκησα πραγματικά βλέποντας ξανά το βίντεο. Το έκανα με την καρδιά μου για την κυρία Μάρα, αλλά ίσως να ήμουν λίγο άδικη με τη Μαρία. Αυτό και το κλείνω εδώ. Γιατί μου μίλησε τόσο ωραία, ούτε έκανε κάποια ανάρτηση ούτε πήρε τον Κοκλώνη να πει “γιατί η Καινούργιου τα είπε αυτά” γιατί άλλοι τα κάνουν!».