Ένα αχανές συγκρότημα τριόροφων κτιρίων, συνολικής έκτασης όσο θα κάλυπταν 46 γήπεδα ποδοσφαίρου, ολοκληρώθηκε προ ημερών στα περίχωρα της μητροπολιτικής Γκουαντζού, στον νότο της Κίνας.

Εξοπλισμένο με τεχνολογία 5G και τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτει 5.000 μονόκλινα δωμάτια, κάμερες κλειστού κυκλώματος σε κάθε πόρτα και έναν στόλο ρομπότ για την εξυπηρέτηση όσων θα μείνουν στις εγκαταστάσεις.

Δεν θα είναι όμως ένοικοι, ούτε φιλοξενούμενοι, αλλά -όπως ανακοινώθηκε- ταξιδιώτες από το εξωτερικό, που με την άφιξή τους στα κινεζικά εδάφη υποχρεούνται σε πολυήμερη καραντίνα.

Maybe they are all in Chinese biggest covid quarantine camp at guangzhou now! pic.twitter.com/diJmqILE0P

