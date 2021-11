Πρόβλημα σύνδεσης στο Instagram αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα πολλοί χρήστες ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Downdetector, λίγο μετά τις 20:30 είχαν γίνει ήδη περισσότερες από 7.000 αναφορές για πρόβλημα παγκοσμίων και πάνω από 1.000 στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως ο Independent, προβλήματα αντιμετωπίζει και το Messenger.

Όπως είναι λογικό στο Twitter επικράτησε ένας χαμός, με τους χρήστες να διαμαρτύρονται…

Why is Instagram down again 😭😭😭

instagram is down again🥰

For second I thought I got *blocked* 😭 but it’s just @instagram tripping #AGAIN #instagramdownagain

— Aiaha Style (@aishaxstyle) November 3, 2021