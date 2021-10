Ένας άνδρας στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ επιχείρησε να βγάλει selfie με έναν κροταλία με αποτέλεσμα όχι μόνο να κινδυνεύσει η υγεία του, αλλά να το πληρώσει κυριολεκτικά πολύ ακριβά.

Πιο συγκεκριμένα, το 2015, ο Τοντ Φάσερ από το Σαν Ντιέγκο εντόπισε ένα φίδι σε έναν θάμνο και θέλησε να τραβήξει μια selfie μαζί του. Αυτή τελικά του κόστισε τουλάχιστον 153.000 δολάρια.

Η ιδέα του Φάσερ να βγάλει φωτογραφία με το φίδι δεν αποδείχθηκε και τόσο καλή, αφού το ερπετό τον δάγκωσε στο χέρι, απελευθερώνοντας το θανατηφόρο δηλητήριό του στο αίμα του.

Ο Φάσερ χρειάστηκε να νοσηλευτεί εσπευσμένα προκειμένου να του αφαιρέσουν το δηλητήριο του κροταλία. Μάλιστα, χρειάστηκε να του χορηγηθεί, η ποσότητα φαρμάκου κατά του δηλητηρίου δύο νοσοκομείων.

Ο διευθυντής του Κέντρου Δηλητηριάσεων και Φαρμάκων της Αριζόνα ανέφερε για το περιστατικό: «Η μόνη αποτελεσματική θεραπεία είναι το αντι-δηλητήριο. Χρειάζονται εξετάσεις αίματος που προσδιορίζουν την επίδραση του δηλητηρίου στον οργανισμό». Μάλιστα, πρόσθεσε ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχε αντιμετωπίσει, το θύμα του φιδιού είχε χρειαστεί 74 φιαλίδια αντι-δηλητηρίου.

Τα προβλήματα για τον Φάσερ πάντως, δεν τελείωσαν εκεί. Μόλις ολοκληρώθηκε η θεραπεία, έλαβε έναν ιατρικό λογαριασμό ύψους 153.161 δολαρίων συμπεριλαμβανομένων 83.431 δολαρίων που δαπανήθηκαν για φαρμακευτικές υπηρεσίες. Δεν είναι σίγουρο αν ο άνδρας είχε ιατρική ασφάλιση για την κάλυψη του παραπάνω ποσού.

Remember the Rattlesnake bite story I did Monday? Guy just sent me this pic of his bill. Uhhhhhhh….. pic.twitter.com/ahK2W9KxVg

— Dan Haggerty (@HaggertyNews) July 16, 2015