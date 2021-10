Πιο σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί πλέον η Ευρώπη για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις τακτικές του. Αν και η σκληρότητα αυτή προς το παρόν περιορίζεται μόνο στη ρητορική και δεν συνοδεύεται από πράξεις τουλάχιστον είναι αισθητή.

Η τελευταία αφορμή για ύπαρξη έντονης αντίδρασης από την πλευρά της Ευρώπης ήταν η απόφαση του Τούρκου προέδρου να κηρυχθούν ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) οι 10 πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά.

Για «απολυταρχική διολίσθηση της τουρκικής κυβέρνησης» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Νταβίντ Σασόλι κρίνοντας τις αποφάσεις της Άγκυρας για τους δέκα πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβάλαν.

Ειδικότερα, ο κ. Σασόλι με ανάρτησή του στο τουίτερ ανέφερε ότι: «η απέλαση δέκα Πρέσβεων είναι ένδειξη της απολυταρχικής διολίσθησης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα τρομάξουμε. Ελευθερία για τον Οσμάν Καβάλα».

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

