Η δόνηση των 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το κοινοβούλιο στο Ουέλινγκτον όπου η νεοζηλανδή πρωθυπουργός, Τζασίντα Άρντερν, έδινε συνέντευξη Τύπου για τους νέους εμβολιαστικούς στόχους.

Ο σεισμός ξεκίνησε τη στιγμή που δημοσιογράφος απηύθυνε ερώτηση.

Η πρωθυπουργός έπιασε ενστικτωδώς το πόντιουμ, προτού χαμογελάσει και πει «αχ, συγγνώμη, ένας μικρός περισπασμός – Θα σας πείραζε να επαναλάβετε την ερώτηση;»

Ο σημερινός σεισμός ήταν σχετικά ήπιος τόσο που ο αναπληρωτής πρωθυπουργός δεν ήταν καν σίγουρος πως ήταν σεισμός, θεωρώντας πως ίσως ήταν ισχυρός άνεμος.

Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ pic.twitter.com/TSfiplDtMb

— Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) October 21, 2021