Σκάνδαλο από το πουθενά στο ΝΒΑ. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο «σείεται» μετά τον σεισμό που προκλήθηκε από την σύλληψη 18 πρώην παικτών της λίγκας λόγω εξαπάτησης του Συστήματος Παροχής Υγείας και Πρόνοιας.

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένοι παραβάτες θα βρεθούν στο εδώλιο, καθώς φέρεται να έδιναν πλαστές αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες, προκαλώντας ζημιές ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσα τους και τέσσερις που έχουν περάσει από τα μέρη μας και συγκεκριμένα πρόκειται για τους Παλάσιο (Καβάλα), Πάτερσον (ΑΕΚ), Μουν (Ολυμπιακός) και Γουάτσον (ΠΑΟΚ).

Μιλτ Παλάσιο, Ρούμπεν Πάτερσον, Τζαμάριο Μουν, Σι Τζέι Γουάτσον, Σεμπάστιαν Τέλφερ, Αντουάν Ράιτ, Ντάριους Μάιλς, Έντι Ρόμπινσον, Γκρέγκορι Σμιθ, Γκλεν Ντέιβις, Τέρενς Γουίλιαμς, Άλαν Άντερσον , Τόνι Άλεν, Σάνον Μπράουν, Γουίλ Μπάινουμ, Μέλβιν Έλι, Κρις Ντάγκλας-Ρόμπερτς, Τόνι Ρότεν.

#BREAKING: More than a dozen NBA veterans charged in NY federal court in alleged health insurance fraud scheme, law enforcement sources and court documents say https://t.co/jXiwkO8LdN

