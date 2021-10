Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την «βασίλισσα της ροκ» Τίνα Τέρνερ, με τίτλο «Tina», θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 27 Μαρτίου και θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο. Την σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες, Νταν Λίντσεϊ και Τ. Τζ. Μάρτιν.

«Η μητέρα μου συνήθιζε να κάθεται στο παράθυρο της κουζίνας, όταν ετοίμαζε βραδινό τις Κυριακές. Εγώ συνήθιζα να την κοιτάζω. Ήταν τόσο όμορφη…Μία μέρα δεν ήταν σε αυτό το παράθυρο. Δεν ήταν ποτέ εκεί ξανά», περιγράφει η Tina Turner στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει υλικό, που δεν έχει ξαναδεί το φως της δημοσιότητας, για τη ζωή και την καριέρα της 81χρονης καλλιτέχνιδας με ηχητικά ντοκουμέντα, φωτογραφίες και νέες συνεντεύξεις μεταξύ των οποίων και με την ίδια την Tina Turner.

Το «Tina» εστιάζει στα πρώτα χρόνια κατά τα οποία άρχισε να χτίζει τη φήμη της καλλιτεχνικά, στον προσωπικό και επαγγελματικό της αγώνα, καθώς και στην επιστροφή της στην παγκόσμια σκηνή στα 80s.

Επίσης θα παρακολουθεί τις μέρες εκείνες της καριέρας της, όταν με τον σύζυγό της, Ike Turner και μουσικό συνεργάτη της, κατακτούσαν τα charts με επιτυχίες όπως «River Deep – Mountain High», «Proud Mary» και «A Fool in Love».

Φυσικά γίνεται μνεία και στη συνέντευξη που έδωσε το 1981, στον συντάκτη μουσικών θεμάτων του People Magazine, Καρλ Άρλινγκτον, όπου και μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κακοποίηση που υπέστη στον γάμο της.

H κακοποίηση της Turner

Η σχέση της με τον σύζυγό της Ike Turner, ήταν θυελλώδης και κακοποιητική. Η Τina χρειάστηκε πολλάκις να ανέβει στη σκηνή με σπασμένη μύτη και μαυρισμένα μάτια, διότι ο Ike «ήθελε να φαίνονται οι τραυματισμοί. Αυτό ήταν το πιο ντροπιαστικό απ’ όλα».

Ο Ike, όμως ήταν το απόλυτο αφεντικό. Ενώ όλοι ήξεραν, κανείς δεν τολμούσε να αντιδράσει γιατί όλοι οι συνεργάτες τους ήταν εξαρτημένοι από αυτόν. Το ίδιο εξαρτημένη ήταν και η Tina. Δεν ήταν ανεξάρτητη οικονομικά και η μητέρα της, τον λάτρευε τόσο, που δεν επιθυμούσε να ακούσει καμία κουβέντα εναντίον του.

Η Tina βρήκε τελικά τη δύναμη να τον εγκαταλείψει, μετά από 14 χρόνια γάμου, το 1976. Έκτοτε η καριέρα της πήρε τα πάνω της. Η θρυλική τραγουδίστρια απέδειξε περίτρανα πως «ότι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Η κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της είχε αποτυπωθεί κινηματογραφικά και σε προηγούμενη ταινία τίτλο «What’s Love Got to Do with It».

Τον Ιούλιο του 2013 παντρεύτηκε στον επί 27 χρόνια σύντροφό της, Έρβιν Μπαχ, τον πρώτο άντρα που αγάπησε, όπως ομολογεί η ίδια.

Στο τέλος του ντοκιμαντέρ η τραγουδίστρια κάνει τον απολογισμό της και μιλάει για τη δύναμη της συγχώρεσης: «το να συγχωρείς σημαίνει να μη μένεις στο παρελθόν».

Με αυτό το ντοκιμαντέρ λέει ουσιαστικά ένα μεγάλο αντίο σε όλους τους θαυμαστές της.