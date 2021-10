Ένας αμερικανός, ένας Γερμανός και ένας Ιταλός φυσικός θα μοιραστούν το φετινό Νόμπελ Φυσικής για τη συνεισφορά τους στα μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος και άλλων περίπλοκων φυσικών φαινομένων, ανακοίνωσε την Τρίτη η επιτροπή των βραβείων στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουδίας.

Το ήμισυ του βραβείου θα μοιραστούν ο ιαπωνικής καταγωγής αμερικανός καθηγητής Σιγιουκούρου Μανάμπε και ο γερμανός συνάδελφός του Κλάους Χάσελμαν, οι οποίοι τιμώνται για τη «φυσική μοντελοποίηση του κλίματος της Γης, την ποσοτικοποίηση της μεταβλητότητας και την αξιόπιστη πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής».

Το υπόλοιπο μισό θα απονεμηθεί στον Ιταλό Τζιόρτζιο Παρίζι «για την ανακάλυψη της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην αταξία και τις διακυμάνσεις για φυσικά συστήματα, από την ατομική στην πλανητική κλίμακα».

Learn more about the 2021 #NobelPrize in Physics

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021