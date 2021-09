Ένα (ακόμα) βίντεο από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Simpsons έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Οι «προφητείες» των Simpsons συνεχίζονται. Βλέπετε, η σειρά κινουμένων σχεδίων έχει συνδεθεί αρκετές φορές με σημαντικά γεγονότα που αφορούν συνήθως την παγκόσμια κοινότητα.

Από την εκλογή του Trump, και τον ιό Ebola μέχρι τον τρόπο που σκοτώθηκε ο Kobe Bryant, οι δημιουργοί των Simpsons, έχουν προβλέψει αρκετές φορές παγκόσμια γεγονότα και έχουν συζητηθεί πολύ.

Το βίντεο έγινε viral λόγω του προβλήματος με τα καύσιμα που ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες την Αγγλία.

Οι φανς της σειράς θεωρούν ότι πρόκειται για άλλη μία πρόβλεψη της αγαπημένης σειράς κινουμένων σχεδίων.

Τα πλάνα προέρχονται από ένα επεισόδιο του 2010(!) με τίτλο «Lisa Simpson, This Isn’t Your Life», όπου ο Homer Simpson βάζει 1000 γαλόνια καύσιμα.

«Γνωρίζουν τα πάντα». Ωστόσο, οι δημιουργοί της σειράς ανέφεραν:

«Παίρνουμε το πιο απίθανο, το πιο αδύνατο που δεν θα συμβεί ούτε για πλάκα και τότε αποδεικνύεται ότι η φαντασία μας δεν είναι τόσο ευφάνταστη».

The Simpsons predicted it again. LOL. #GasShortage2021 #GasShortage pic.twitter.com/nqUS5fvdrh

— TodayInSports (@TodayInSports3) May 16, 2021