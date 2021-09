Ελλάδα

Ασπασία Κουμλή – Πέθανε στα 37 της χρόνια η coach των celebrities

Άφησε την τελευταία της πνοή η Ασπασία Κουμλή Wood, κόουτς των celebrities και δημιουργός της μεθόδου FAITH IT TILL YOU MAKE IT – The Manifestation Map.