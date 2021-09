Σε δημοσίευμα της The Sun αποκαλύπτεται η προσωπική ιστορία της πορνοστάρ με το καλλιτεχνικό Nadia Hilton, η οποία έκανε μια στροφή στη ζωή της, ωστόσο η αλλαγή αυτή δεν κράτησε πολύ.

Η 37χρονη είχε πρωταγωνιστήσει σε πάνω από 100 ταινίες ερωτικού περιεχομένου μέσα σε 10 χρόνια, αλλά αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή και να αφήσει πίσω της τα 300.000 δολάρια που έβγαζε το χρόνο, τα οποία όμως ξόδευε σε αλκοόλ, ναρκωτικά και υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Κάπως έτσι αποφάσισε να γίνει πάστορας.

Η Νάντια γνώρισε τον Θεό και αποφάσισε το 2017 να γίνει πάστορας, χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα, δηλαδή το Crystal DiGregorio. Ωστόσο, η νέα της ζωή δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, καθώς η εμφάνιση και η πρώην καριέρα της δεν ενθουσίασε τους ανθρώπους της εκκλησίας, που εξέφρασαν πολλά αρνητικά σχόλια.

Crystal DiGregorio Wiki – Crystal DiGregorio Biography

Former pastor Crystal DiGregorio has confirmed that he will be returning to OnlyFans. The 37-year-old, who will use her former stage name Nadia Hilton, is still an ordained minister following ahttps://t.co/jyr96Py2BL pic.twitter.com/XPjQgQk7Aj

— WikiBious (@WikiBious) September 19, 2021