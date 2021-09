Η οικογένεια της Τότεναμ θρηνεί για τον χαμό του πρώτου της σκόρερ στην ιστορία, του Τζίμι Γκριβς.

Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σήμερα (19/9) σε ηλικία 81, ταλαιπωρημένος από αρκετά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.

Mε την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου αγωνίστηκε για εννέα χρόνια (1961-1970), σκοράροντας 266 τέρματα σε 379 συμμετοχές. Τα 37 μάλιστα γκολ που πέτυχε τη σεζόν 1962-63 είναι τα περισσότερα από οποιονδήποτε παίκτη στην ιστορία της ομάδας σε μια σεζόν.

Στην Τότεναμ κατέκτησε δύο κύπελλα (1962, 1967), ισάριθμα Charity Shields(1962, 1967) και το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1963.

Ανάλογη επιτυχία είχε και με την Εθνική Αγγλίας, με την οποία πανηγύρισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, αγωνιζόμενος συνολικά 57 φορές, με απολογισμό 44 γκολ.

Στην καριέρα του, πέρασε επίσης από τις Τσέλσι, Μίλαν και Γουέστ Χαμ.

Το 2020 του απονεμήθηκε ο τίτλος MBE από την Βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021