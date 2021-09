H Λίβερπουλ στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας επικράτησε εύκολα με 3-0 με τον Κλοπ να επιλέγει τον Κώστα Τσιμίκα στην βασική ενδεκάδα για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Μάλιστα τα πρώτα δύο γκολ της Λίβερπουλ ξεκίνησαν από τον Κώστα Τσιμίκα με ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ. Απ΄ότι φαίνεται ο Τσιμίκας, όποτε βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, αναλαμβάνει τις εκτελέσεις κόρνερ με το πολύ καλό αριστερό του πόδι και φαίνεται σίγουρα πως αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση και έχει την εντολή του Κλοπ να παίρνει πάνω τις εκτελέσεις.

Σίγουρα πάντως μέχρι στιγμής ο Κώστας Τσιμίκας έχει δικαιώσει απόλυτα τον Γερμανό τεχνικό, καθώς έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του μέχρι τώρα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα αντί του Άντι Ρόμπερτσον και η εμφάνιση του έφερε νέα, αποθεωτικά σχόλια από τους οπαδούς της ομάδας στο Τwitter.

Πολλοί χρήστες του Τwitter των αποθεώνουν και αναφέρουν πως ο Τσιμίκας μπορεί να κοντράρει τον Ρόμπερτσον για μια θέση στην βασική ενδεκάδα.

Δείτε μερικά από τα tweet των Άγγλων οπαδών:

Impressive Performance by Tsimikas! Loved his play, we have got good backup at LB.#Liverpool #LIVCRY — . (@ashu_lfc) September 18, 2021

Impressive debut for Ibu. Kostas Tsimikas wants Robbo’s place. Hopefully Trent’s illness isn’t a serious one.#YWNA #LIVCRY — Zamani Abu-Bakr (@Zamani_Abubakr) September 18, 2021

Tsimikas created two goals today,that is massive. — Ragnar Lothbrok (@DozieLfc) September 18, 2021

Tsimikas > Robertson — ً🛡 (@eoinsmc) September 18, 2021

Tsimikas btw. What a player we got. Perfect backup to robbo. Can actually beat the first man on a corner too — Amy (@Ifcamy) September 18, 2021

Tsimikas is quality — . (@GaiusFrancisco) September 18, 2021

Another solid fucking game from Tsimikas. Just love the lad. — The Divine Beard (@Gerrardicted) September 18, 2021