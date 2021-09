Θα προκαλούσαν θυμηδία οι εικόνες των Ταλιμπάν που έρχονται από το Αφγανιστάν και τους δείχνουν να έχουν μετατρέψει τον στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ σε… παιχνίδι, αν δεν ήταν τραγική η κατάσταση στο Αφγανιστάν με την επικράτηση των σκοταδιστών.

Σαν μικρά παιδιά που ανακάλυψαν ένα νέο παιχνίδι, οι ακραίοι ισλαμιστές που έχουν πια υπό τον έλεγχό τους το Αφγανιστάν μετά την έξοδο των Αμερικανών φαίνονται να παίζουν με τα αεροπλάνα.

«Οι Ταλιμπάν έχουν μετατρέψει τα αεροπλάνα σε κούνιες και παιχνίδια…» έγραψε σε ανάρτησή του ο Λιτζιάν Ζάο, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Πρόκειται για τους ανθρώπους που πλέον ελέγχουν μια χώρα η οποία, όχι μόνο είναι στο σταυροδρόμι της Μέσης με την Άπω Ανατολή, αλλά ελέγχει μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής ναρκωτικών, που πλέον αναμένεται να κυκλοφορεί σε μεγάλες ποσότητες και χαμηλές τιμές ανά τον κόσμο.

The graveyard of EMPIRES and their WAR MACHINES. Talibans have turned their planes into swings and toys…..



Υπενθυμίζεται πως προηγούμενο βίντεο, μετά την πρώτη της Καμπούλ, έδειχνε τους Ταλιμπάν να παίζουν με τα συγκρουόμενα αυτοκίνητα, να έχουν ανέβει στα αλογάκια ενός καρουζέλ και να γυρνούν γύρω-γύρω σαν πεντάχρονα παιδιά.

Αντίστοιχες εικόνες προέκυπταν από το… γυμναστήριο του προεδρικού μεγάρου της Καμπούλ, δείχνοντας τους Ταλιμπάν να δοκιμάζουν τα όργανα και τα βάρη, γελώντας και τραβώντας φωτογραφίες.

These Taliban are having fun at the amusement park, on bumper cars, carousel, and trampoline. But according to Russian media, the amusement park was burned down the next day.

