Τους τελευταίους, πολλούς μήνες, όσο αφορά στο μακιγιάζ περιορίστηκες στην ανάλαφρη βάση και μια στρώση μάσκαρα.

Τα χείλη, κρυμμένα κάτω αό την μάσκα, έμειναν απεριποίητα. Ακόμα και το αγαπημένο ρουζ…κατέστη σχεδόν περιττό.

Η πανδημία και τα lockdown άλλαξαν την καθημερινότητά σου και, η αλήθεια είναι, πως το δέρμα ξεκουράστηκε.

Πολλές γυναίκες ασχολήθηκαν με σπιτικές μάσκες ομορφιάς και ανακάλυψαν μυστικά που αναδεικνύουν καλύτερα το φως και την ομορφιά της επιδερμίδας τους.

Μετά το καλοκαίρι, τα εντυπωσιακά μακιγιάζ επιστρέφουν!

Κραγιόν, σκιές, μολύβια, πούδρες και εντυπωσιακά foundations για αλαβάστρινη βάση δίνουν το παρών και ανανεώνουν την εμφάνισή σου.

Το φθινόπωρο και ο χειμώνας θέλουν σκούρες αποχρώσεις στα χείλη, εκκεντρικές σκιές στα μάτια, graphic liner, ένταση στα ζυγωματικά και το πιο καλυπτικό φον ντε τεν.

Αυτές είναι οι κυρίαρχες τάσεις:

Metallic smoky eyes: Ξεχνάς τις ουδέτερες αποχρώσεις και τη ματ υφή. Αν θέλεις να δημιουργήσεις smoky eye look θα τολμήσεις να απλώσεις μεταλλικές και super λαμπερές σκιές στις πιο δυνατές αποχρώσεις.

Θα τονίσεις ακόμη περισσότερο το βλέμμα κάνοντας περίγραμμα στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου με μαύρο μολύβι αλλά και το πάνω με eyeliner.

Disco Queen: Μικροσκοπικά αστέρια και λαμπερές πέτρες στολίζουν το πρόσωπο δημιουργώντας ένα μεταμοντέρνο look. Μην περιμένεις τις γιορτές για να το υιοθετήσεις. Τόλμησε το μέσα στο weekend. Άλλωστε, έχουμε κι ένα Halloween τον Οκτώβρη (sic)…

Under Eye Liner: Μία από τις μεγαλύτερες και πιο γοητευτικές τάσεις του φθινοπώρου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κλασικό khol σε μαύρη, γκρι ή σκούρα πράσινη απόχρωση. Το περίγραμμα στο κάτω βλέφαρο είναι εξίσου έντονο με το πάνω, χαρίζοντας το τέλειο dramatic eye make up look.

Mint Green: Κάθε make up look της Jennifer Lopez γίνεται τάση μέσα σε λίγες ώρες και το συγκεκριμένο είναι ένα από τα ωραιότερά της.

Η προσωπική της make up artist Mary Phillips εμπνεύστηκε από τη δημιουργία που φόρεσε η star και χρησιμοποίησε μια mint απόχρωση σκιάς στα μάτια που θα δεις πολύ τους επόμενους μήνες.

Burgundy Lips: Ήρθε επιτέλους η στιγμή να απλώσεις στα χείλη την συγκλονιστική burgundy απόχρωση που γνωρίζω πόσο αγαπάς. Μην ξεχάσεις το περίγραμμα στα χείλη.

Η επιδερμίδα πρέπει να είναι άψογη και ματ ενώ τα ζυγωματικά σωστά τονισμένα. Όσο αφορά στα μάτια μπορείς να δημιουργήσεις ένα κλασικό cat eye που δίνει την τέλεια ρετρό πινελιά.

Ροζ και κόκκινο: Μια ακόμη αντίθεση που πρέπει να δοκιμάσεις. Ροζ, ματ σκιά στα μάτια και κλασικό κόκκινο κραγιόν στα χείλη. Ανέλπιστο και εκκεντρικό μαζί.

70’s vibes: Κατάλληλο για τις τολμηρές μόνο. Η πράσινη σκιά σε κρεμώδη μορφή απλώνεται σε όλο το πάνω βλέφαρο.

Οι τονισμένες βλεφαρίδες χαρίζουν ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα μάτια και τα χείλη παραμένουν φυσικά και ματ.

Classic Bronze: Μην κρύψεις τις μπρονζέ, καλοκαιρινές σκιές σας, το highlighter και το nude lip gloss γιατί θα τα χρειαστείς. Το κλασικό bronze make up look είναι huge trend και ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη της νέας σεζόν.