Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος Site Intelligence, που παρακολουθεί τις αναρτήσεις των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.

Την είδηση μετέδωσε πρώτος ο Independent.

Isis claims responsibility for Kabul airport attack that killed at least 22 https://t.co/hmMcqxXHfq — The Independent (@Independent) August 26, 2021

Islamic State claims responsibility for Kabul airport blasts that have killed dozens of civilians and 12 U.S. service members https://t.co/8EAWCjwALe — Reuters (@Reuters) August 26, 2021

#BREAKING #AFGHANISTAN 🔴 #KABULATTACK: ISIS-ISLAMIC STATE- FORMALLY CLAIMS RESPONSABILITY FOR KABUL BOMBINGS!🚨💥 ISIS has provided a photo of at least one suicide bomber, Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the operation near #KabulAirport.#BreakingNews #Kabul pic.twitter.com/esbpgutccS — loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 26, 2021