Η αθήτρια από τη Νέα Ζηλανδία έγινε κι επίσημα η πρώτη transgender αθλήτρια που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο αγώνισμα της άρσης βαρών.

Η Λόρελ Χάμπαρντ πήρε την έγκριση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και συμμετείχε κανονικά στη διοργάνωση του Τόκιο.

Να σημειώσουμε ότι έχοντας κλείσει τα 43 έγινε επιπλέον και η γηραιότερη αθλήτρια της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς.

Η Χάμπαρντ δεν κατάφερε να διεκδικήσει ένα μετάλλιο, αφού έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στο αρασέ κι αποκλείστηκε, αλλά πρόλαβε να γράψει Ιστορία με τη συμμετοχή της.

