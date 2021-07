Η οργανωτική επιτροπή των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων προβάλλει το Τόκιο 2020 ως τους πιο «πράσινους» Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν διοργανωθεί ποτέ.

Αν και πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για «περιβαλλοντικό ξέπλυμα», οι στολές των Ιαπώνων λαμπαδηδρόμων κατασκευάστηκαν από υλικό που προήλθε από ανακύκλωση πλαστικών φιαλών τις οποίες συνέλεξε η Coca-Cola, επίσημος χορηγός των Αγώνων και ένας από τους κορυφαίους ρυπαντές πλαστικού παγκοσμίως, εδώ και πολλά χρόνια.

Reader comment: «Nike also use recycled bottles in their sportswear and have done so for years. This is a PR stunt by one of the biggest ocean polluters to greenwash their brand.» https://t.co/qy4y9mnT08

