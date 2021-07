Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους νέους τίτλους του PlayStation Plus. H Sony αποκάλυψε μέσα από το επίσημο blog της τα τρία παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν και είναι όλα τους φανταστικά.

Συγκεκριμένα, η ιαπωνική εταιρία αναφέρει ότι τον επόμενο μήνα θα εμπλουτίσουν την υπηρεσία της το Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4), το Tennis World Tour 2 (PS4) και το Hunter’s Arena: Legends (PS5). Για το τελευταίο ήδη από τις αρχές Ιουλίου είχε γίνει γνωστό πως θα είναι bonus παιχνίδι για τους συνδρομητές του PS Plus, στο PS5, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι από τις 3 Αυγούστου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι μέχρι τέλος Ιουλίου είναι διαθέσιμα τα: A Plague Tale: Innocence (PS5), Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) και WWE 2K Battlegrounds (PS4).