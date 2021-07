Στις ομάδες υπάρχουν δύο ειδών υποστηρικτές, αυτοί που εμφανίζονται περιστασιακά σε περιόδους που τα πράγματα είναι ρόδινα, κι εκείνοι που ακολουθούν πιστά σε δύσκολα κι εύκολα. Ο Πολ Χένινγκ είναι σίγουρα ο πιο πιστός οπαδός των Μπακς. Οι υπόλοιποι φαν των «ελαφιών» είδαν την ιστορία του και τον στέλνουν στον έκτο τελικό του Fiserv Forum, συγκεντρώνοντας διαδικτυακά τα χρήματα του εισιτηρίου του.

Ο ίδιος πρωτοπήγε στο γήπεδο τη δεκαετία του εβδομήντα, όταν ακόμα δε μπορούσε καν να καταλάβει τι ήταν αυτό που έβλεπε. Κι όμως μεγαλώνοντας «κόλλησε». Είδε τις προσπάθειες της ομάδας για κάτι καλό με τον Μόνκριφ και τον Κάμινγκς να σταματούν στους Σέλτικς των Μπερντ, ΜακΧέιλ και Πάρις. Τη δεκαετία του 1990 η ομάδα έκανε μια «κοιλιά», επέστρεψε όμως γερά στις αρχές της επόμενης, με Άλεν, Κασέλ, Ρόμπινσον και Μπέικερ.

Έπειτα ακολούθησαν κάποιες σπίθες ελπίδας που μετατράπηκαν γρήγορα σε εφιάλτες με του τραυματισμούς των Ρεντ και Μπόγκουτ. Από τότε η πρώτη πραγματική ελπίδα ήρθε με την έλευση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (ο Μπράντον Τζένινγκς δεν είχε διάρκεια). Σε όλο αυτό το διάστημα ο Χένινγκ στήριζε ακούραστα.

Όπως λέει ο ίδιος: «Ακόμα κι όταν δεν τα πηγαίναμε καλά πάντα φαινόταν να υπάρχει κάτι που μας έδινε μια μικρή ελπίδα, είτε αυτό λεγόταν Μπράντον Τζένινγκς, είτε Άντριου Μπόγκουτ, είτε Τζαμπάρι Πάρκερ. Κάτι μας έκανε να κρατηθούμε. Είναι ξεχωριστό για μένα να είμαι φίλαθλος των Μπακς όλα αυτά τα χρόνια».

Ο επί χρόνια φίλος του, Έντουαρντ Σάουερ, επιβεβαιώνει πλήρως τα παραπάνω συμπληρώνοντας: «Ήταν κοντά στους Μπακς σζτα καλά και στα άσχημα, ειδικά στα άσχημα. Ακόμα κι όταν για κανένα λόγο δε μπορούσε να μιλά κανείς για την πορεί των Μπακς, εκείνος το έκανε σε κάθε ευκαιρία και πάντα ήλπιζε σε καλύτερες μέρες.

Οι δύο φίλοι μάλιστα το 2018 έκαναν την εκστρατεία με τίτλο «σώστε τους Μπακς μας» και κατάφεραν να διώξουν κάθε σκέψη περί ενδεχόμενης μετακίνησης της ομάδας.

Ο Σάουερ ήξερε το πάθος του κολλητού του και το πόσο θα ήθελε να δώσει το παρών στους τελικούς. Δημιούργησε λοιπόν ένα λογαριασμό, καλώντας όποιον μπορεί να συνεισφέρει. Η φίλαθλη κοινότητα των «ελαφιών» ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στο κάλεσμά του. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες είχε μαζευτεί το ποσό των δύο χιλιάδων δολαρίων, που είχε τεθεί ως στόχος.

Ο Χένινγκ έμαθε τα νέα κι έσπευσε να ευχαριστήσει όλους όσους συνέδραμαν, με ανάρτησή του στο twitter. Συγκεκριμένα έγραψε:

« Ουάου. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω πέρα από ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Έχω τους καλύτερους φίλους και είμαι μέλος της καλύτερης οικογένειας, των Μπακς, στον κόσμο.

Η καλύτρη χειρονομία και το καλύτερο δώρο που έλαβα ποτέ. Φαίνεται ότι θα είμαι στο γήπεδο γοα το έκτο ματς.

Ας το κάνουμε Μπακς»!

Σε δηλώσεις του ο Πολ είπε:

«Αγαπώ το Μιλγουόκι τόσο καιρό, Τώρα ιώθω ότι ανταπέδωσε την αγάπη μου. Νιώθω τόσο ξεχωριστός και τυχερός. Μπορεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές βραδιές στην ιστορία της πόλης».

Δείτε εδώ την ανάρτησή του:

Wow.

I really don’t know what to say except Thank You from the bottom of my heart.

I have the best friends and Bucks fam in the world.

The greatest gesture and gift I’ve ever received.

Looks like I’ll be in the building for Game 6

Let’s Do This Bucks!#BucksIn6 https://t.co/AMyHKj9tF5

— Paul Henning (@brewcitypaul) July 18, 2021