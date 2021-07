Την τελευταία του προπόνηση πριν το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι με την Νέφτσι Μπακού (21/7, 22:00), για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης ο Ολυμπιακός.

Οι Ερυθρόλευκοι γυμνάστηκαν στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς και πλέον μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρηση με τους Αζέρους.

Ο Πορτογάλος προπονητής έχει προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του για την αυριανή μάχη και πλέον άπαντες στο μεγάλο λιμάνι είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το πρώτο από τα δύο που θα δώσουν οι δύο ομάδες, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα (28/7, 20:00) στο Μπακού.

