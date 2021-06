Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς σήμερα εναντίον θέσεων του ένοπλου βραχίονα του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το ισραηλινό επιτελείο.

Επληξαν θέσεις της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη του έπληξαν θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας πως επρόκειτο σε αντίποινα για τη χρήση μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς ώστε να προκληθούν πυρκαγιές στο νότιο Ισραήλ, χθες Πέμπτη.

Again #Gaza under israeli Attack right now 💔🇵🇸 pic.twitter.com/5bjJJ78sFI — Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) June 17, 2021

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις μέσα στη νύχτα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σειρά ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή της εβδομάδας και μετά το τέλος του πολέμου των ένδεκα ημερών (10η-21η Μαΐου) ανάμεσα στο Ισραήλ και τον ένοπλο βραχίονα της Χαμάς, της ισλαμιστικής παράταξης που έχει την εξουσία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Keep scrolling, Israeli warplanes dropped what is estimated to be 40 missiles/rockets on areas across #Gaza strip tonight while the world is busy looking away. #GazaUnderAttack https://t.co/qvofbCcW9H — Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) June 17, 2021

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι έβαλε στο στόχαστρο στρατιωτική θέση της Χαμάς και εγκατάσταση για την εκτόξευση ρουκετών, αντίστοιχα στην πόλη της Γάζας και στη Χαν Γιούνις, πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα ο οποίος τελεί υπό ασφυκτικό ισραηλινό αποκλεισμό επί σχεδόν δεκαπέντε χρόνια.

«Σειρά σεναρίων»

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Αβίβ Κοχαβί, απαίτησε από τους υφισταμένους του να «εντείνουν την προετοιμασία» για «σειρά σεναρίων», συμπεριλαμβανομένης της «επανέναρξης των εχθροπραξιών», μετά την τελευταία σύρραξη στην οποία καταμετρήθηκαν 260 νεκροί στην παλαιστινιακή πλευρά, ανάμεσά τους παιδιά, έφηβοι και μαχητές, και 13 νεκροί στο Ισραήλ, ανάμεσά τους παιδί, έφηβη και στρατιώτης.

Οι νέες επιδρομές καταγράφονται την ώρα που η Αίγυπτος συνεχίζει τις προσπάθειες για να εδραιωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία επέτρεψε να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος-αστραπή.

Israeli occupying war planes swoop the skies of #Gaza striking Beit Lahia and using drones to fire missiles in the north #GazaUnderAttack pic.twitter.com/0fKAmtSVQb — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 17, 2021

Πηγή: ΑΠΕ