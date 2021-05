Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς έξω από ένα κλαμπ σε γειτονιά της Φλόριντα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα λευκό αυτοκίνητο έφτασε στην περιοχή και τρία άτομα βγήκαν πυροβόλα όπλα και άρχισαν να πυροβολούν ανάμεσα στο πλήθος που βρισκόταν στο χώρο για να παρακολουθήσει συναυλία.

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/a5km1c3knT

— CNN Breaking News (@cnnbrk) May 30, 2021