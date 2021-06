Τα social media το Σαββατοκύριακο, πλημμύρισαν με τις φωτογραφίες των παπαράτσι που δείχνουν το τρίο να έρχεται κοντά, πολύ κοντά. Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες οι τρεις τους φαίνονται να χαλαρώνουν και να πίνουν ποτά σε ένα μπαλκόνι στο Σίδνεϋ μετά από ένα «ολονύχτιο πάρτι» όπως αναφέρει η Daily Mail. Δείχνουν να γελούν και να φιλούν ο ένας τον άλλον.

Are Rita Ora and Taika Waititi in an open relationship with Tessa Thompson? pic.twitter.com/SmxqwXN2lm — CarineK ‘s version. 💛 (@CarineK) May 23, 2021

Πώς γνωρίζονται όλοι αυτοί;

Καθώς οι φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς μπορεί να γνωρίζονται μεταξύ τους αλλά και το είδος της σχέσης που έχουν. Αυτό που είναι ήδη γνωστό είναι πως και οι τρεις τους βρίσκονται στην Αυστραλία για τα γυρίσματα διαφορετικών πρότζεκτ. Ο Γουατίτι σκηνοθετεί αυτή την στιγμή την νέα ταινία «Thor: Love and Thunder», στην οποία πρωταγωνιστεί η Τόμσον, η οποία υποδύεται την Βαλκυρία. Ενώ η Ρίτα Όρα – η φημολογούμενη σύντροφος του Γουατίτι, πρώην του γιου του Γαβρά – βρίσκεται στην ήπειρο για τα γυρίσματα του «The Voice Australia», στο οποίο είναι κριτής.

Είναι τρίο ή όχι; Το Twitter δίνει την ετυμηγορία

Όσο για την είδος της σχέσης τους είναι ασαφής, αλλά οι χρήστες του Twitter δεν μπορούν να μην σχολιάσουν πως οι τρεις τους είναι ζευγάρι, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται.

«Το να είναι η Ρίτα Όρα σε μια πολυγαμική σχέση με τον Ταϊκα Γουατίτι και την Τέσσα Τόμπσον δεν ήταν στα χαρτιά μου για το 2021, αλλά να που προέκυψε» έγραψε κάποιος με έναν άλλον να προσθέτει: «Εάν μου το έλεγες έναν χρόνο πριν ότι η Τέσσα Τόμπσον, η Ρίτα Όρα και ο Ταϊκα Γουατίτι θα ήταν σε τρίο, θα σε χαστούκιζα και θα σε αποκαλούσα ψεύτη».

rita ora being in a poly relationship with taika waititi and tessa thompson wasn’t on my 2021 bingo card but here we are — dia (@SCOTTH0PE) May 23, 2021

Άλλοι πάλι, ανέφεραν πως δεν μπορεί να τρέχει τίποτα με τους τρεις τους απλά είδαν τους παπαράτσι και θέλησαν να κάνουν πλάκα, με κάποιον μάλιστα να αναφέρει πως ο Ταϊκα Γουατίτι συνηθίζει να κάνει τέτοιου είδους αστεία.

Και η Μπρι Λάρσον πού κολλάει

Υπήρχαν όμως και μερικοί ακόμη που αστειεύτηκαν για το πώς αυτές οι φωτογραφίες θα μπορούσαν να αναστατώσουν την επίσης ηθοποιό της Marvel, Μπρι Λάρσον, η οποία υποδύεται την Captain Marvel. Που κολλάει όμως η Μπρι Λάρσον;

📲 JUST IN: Spotify activity shows Brie Larson listening to “good 4 u” by Olivia Rodrigo on repeat since paparazzi photos of Tessa Thompson, Taika Waititi, and Rita Ora got released pic.twitter.com/8OrH83b7aV — daniela (@MlLFISM) May 23, 2021

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανακοίνωση της ταινίας «Thor: Love and Thunder», ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φέιγκ, επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας της Τέσσα Τόμσον θα έχει «μια ρητά παράξενη σχέση» στην ταινία, σύμφωνα με το Gizmodo. Το 2019, οι Λάρσον και Τόμσον είχαν εμφανιστεί σε ένα πάνελ όπου έκαναν αστεία. Ο συντονιστής της εκπομπής τις ρώτησε τι περιμένουν οι δυο τους στα επερχόμενα έργα τους, με κάποιον από τον πλήθος να φωνάζει πως θέλει «λεσβίες!».

Η Τόμσον δεν ήξερε τι να απαντήσει, οπότε η Μπρι Λάρσον ήταν αυτή που πήρε το λόγο και είπε: «Πώς μπορώ να κάνω την λεσβία;» με την Τόμσον να απαντά: «Είμαι σίγουρη ότι οι λεσβίες θα μπορούσαν να σου δείξουν … αμέσως μετά από αυτό το πάνελ».